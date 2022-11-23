Дружина популярного українського музиканта Сергія Бабкіна та його концертний директор Сніжана Бабкіна, яка народила трьох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так цього разу дівчина показала чарівне фото, а у підписі до нього розповіла про свій новий марафон.

На новій фотографії Сніжана відображена у темній загадковій обстановці. Перед камерою вона з'явилася у чорній оксамитовій сукні з відкритими плечима, яка підкреслила підтягнуту постать. Її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі акуратний макіяж та загадкове вираження.

У підписі до публікації Бабкіна написала: "Всім привіт! Вже цієї неділі 27 листопада. Стартує мій найулюбленіший і найдієвіший Марафон "ПЕРЕВТІЛЕННЯ". Тривалість 21 день. Мета - зменшити тривожність, нервозність, агресію, роздратування всередині себе. Поліпшити здоров'я фізичне та психічне. Підвищити рівень радості, довіри, удачі!Ніякої води! Тільки дієві практики! Я і мої експерти (ЧОЛОВІКИ) зробимо все можливе, щоб допомогти вам у цей непростий час. В нас вже зібралася велика група. Чим більше нас, тим краще! Тому що колективна енергія - це велика сила, здатна в рази прискорювати бажані результати! Сьогодні останній день мінімальної сплати за Марафон. Завтра ціна зростає! Встигни приєднатися до нас! Ми чекаємо саме на тебе!"

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