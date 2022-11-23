Як пише Politeka.net, Світлана Лобода – відома співачка, яка народилася в Україні. Після 24 лютого зірка підтримала свою батьківщину, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Але не всі українці раді цьому факту. Але артистка продовжує робити свою справу, а тепер вирішила випустити українську пісню. Зірка поділилася відповідним відео у своєму ТікТок.

"Вже на всіх цифрових майданчиках! Чекаю на ваші відео!", - написала Лобода.

Фанати суперечливо зустріли нову пісню Світлани у коментарях:

"Люди, зрозумійте, що вона робить те, що їй вигідно, а не для України чи вас) перестаньте дякувати таким особам. Спасибі ЗСУ", "знаєте, всі пишуть перевзулися, а більшість і цього не зробили...", "Вона зробила правильний вибір, обрала батьківщину", "пісні українською її не врятують", "Які всі розумні в коментарях, немає слів)) вона зробила остаточний вибір і поставила крапку, відчепіться", "Вона побачила на прикладі лорачки що її чекає і думає" ну нафіг", "Свєтка, пізно пити Боржомі".

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А ще Politeka повідомляла, що Лобода представила пісню українською мовою та розповіла її історію

Також Politeka писала, що Лобода у новому образі заінтригувала піснею українською мовою, відео



