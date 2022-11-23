Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - известная певица, которая родилась в Украине. После 24 февраля звезда поддержала свою родину, когда началось полномасштабное вторжение. Но не все украинцы рады этому факту. Но артистка продолжает делать свое дело, а теперь решила выпустить украиноязычную песню. Звезда поделилась соответствующим видео в своем ТикТок.

"Уже на всех цифровых площадках! Жду ваши видео!", - написала Лобода.

Фанаты противоречиво встретили новую песню Светланы в комментариях:

"Люди, поймите что она делает то, что ей выгодно, а не для Украины или вас) перестаньте благодарить таких лиц. Спасибо ВСУ", "знаете, все пишут переобулись, а большинство и этого не сделали...", "Она сделала правильный выбор, выбрала родину", "песни на украинском ее не спасут", "Какие все умны в комментариях, нет слов)) она сделала окончательный выбор и поставила точку, отцепитесь", "Она увидела на примере лорачки что ее ждет и думает "ну нафиг", "Светка, поздно пить Боржоми".

Напомним, Лобода в костюме с глубокими вырезами неожиданно появилась на конкурсе красоты

А еще Politeka сообщала, что Лобода представила песню на украинском языке и рассказала ее историю

Также Politeka писала, что Лобода в новом образе заинтриговала песней на украинском языке, видео



