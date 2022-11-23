Як пише Politeka.net, Злата Огневич – відома українська співачка, яка була також головною героїнею шоу "Холостячка". А після 24 лютого зірка почала активно допомагати українській армії і навіть виступати у прифронтових зонах. Знаменитість зізнавалася, що бачила, як працює артилерія біля неї. Не забуває Злата і про ТікТок, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка вирішила згадати зйомки "Холостячку".
"Коротко про те, як я почувала себе на "Холостячці", - написала на кадрах Огневич.
"15 людей і всі мене хочуть. А що буде, коли тут буде 200", – пролунав голос у відео.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Скільки...", "Не все так точно. Один з них був просто так", "Так це ж супер. Відбою немає", "Ахахаха, не можу. Звичайно, ви ж така красуня. Люблю вас", "Ти дуже мила", "Злата, я вже ревную", "Біжи, дівчинко, біжи", "Це добре, дівчинко, коли тебе хочуть".
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