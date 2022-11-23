Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая была также главной героиней шоу "Холостячка". А после 24 февраля звезда начала активно помогать украинской армии и даже выступать в прифронтовых зонах. Знаменитость признавалась, что видела, как работает артиллерия прямо возле нее. Не забывает Злата и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда решила вспомнить съемки "Холостячку".

"Коротко о том, как я чувствовала себя на "Холостячке", - написала на кадрах Огневич.

"15 человек и все меня хотят. А что будет, когда тут будет 200", - прозвучал голос в видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Сколько...", "Не все так точно. Один из них был просто так", "Так это же супер. Отбоя нет", "Ахахаха, не могу. Конечно, вы же такая красотка. Люблю вас", "Ты очень милая", "Злата, я уже ревную", "Беги, девочка, беги", "Это хорошо, девочка, когда тебя хотят".

Напомним, Огневич встряла в приключения из-за отключения света

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