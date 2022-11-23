Як пише Politeka.net, Злата Огневич - відома українська співачка, яка знімалася у шоу "Холостячка". Не забуває Злата і про Інстаграм, де цього разу підбадьорила українців.

"У будь-якій ситуації йди на Світло.

Знайди те, що дає почуття сили.

Я знаю, що тобі важко. Мені теж, але я знаю, що це не назавжди. Настануть інші часи, відбудуться зміни. Віра – саме те, що веде мене далі. Віра моя страховка у цьому бурхливому житті", - написала Огневич.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Боже, як же відгукується. Сила всередині. PS з нинішньою ситуацією з електроенергією все тільки на світ і йдуть", "Ви неймовірна і дуже красива. Злата, ви неперевершена", "Вдягнена ви просто топ! Люблю шапки! Вам шапка дуже підходить )", "100%. Як то кажуть, треба жити ворогам на зло. І Україна це робить і робитиме все своє життя, я вірю в це і я знаю".

Нагадаємо, Огневич звернулася до українців після провалу у голосуванні за журі Нацвідбору Євробачення

А ще Politeka повідомляла, що "Холостячка" Огневич розповіла, що робить за 16 км від гарячих точок поряд із військовими

Також Politeka писала, що Злата Огневич після повернення з-за кордону звернулася до українців



