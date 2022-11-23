Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая снималась в шоу "Холостячка". Не забывает Злата и об Инстаграм, где в этот раз подбодрила украинцев.

"В любой ситуации иди на Свет.

Найди в себе то, что дает чувство силы.

Я знаю, что Тебе тяжело. Мне тоже, но я знаю, что это не навечно. Придут другие времена, произойдут перемены. Вера – именно то, что ведет меня дальше. Вера моя страховка в этой бурной жизни", - написала Огневич.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Боже, как же отзывается. Сила внутри. P.S. с нынешней ситуацией с электроэнергией все только на свет и уходят", "Вы невероятная и очень красивая. Злата, вы непревзойденна", "Одета вы просто топ! Обожаю шапки! Вам шапка очень подходит)", "100%. Как говорится, нужно жить врагам назло. И Украина это делает и будет делать всю свою жизнь, я верю в это и я знаю".

Напомним, Огневич обратилась к украинцам после провала в голосовании за жюри Нацотбора Евровидения

А еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич рассказала, что делает в 16 км от горячих точек рядом с военными

Также Politeka писала, что Злата Огневич по возвращении из-за границы обратилась к украинцам



