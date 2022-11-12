Певица и героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич по возвращении в Украину поделилась первыми эмоциями.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка сообщила, что вернулась в Киев после поездки в Германию, где выступала с благотворительными концертами.

"Счастлива быть дома 🤗🍁♥️ Скоро поделюсь отчетом, сколько нам удалось собрать в Берлине, во время благотворительных концертов. Я так сильно благодарна всем, кто нас поддержал 🙌🏼 Когда-то я расскажу то, что часто остается за кадром 😉", - написала Огневич под фотографией.

На публикацию отреагировал известный кулинарный эксперт, звезда "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, оставив в комментариях "😍😍". Злата также ответила ему: "❤️❤️❤️".

Украинцы в комментариях поддержали певицу: "Наше украшение, украшение Украины и вообще всего мира❤️Невероятная Богиня😍❤️‍🔥Люблю вас"; "Злата, вы великая молодец!!! Гордимся".

Напомним, 7 ноября в приложении "Дія" завершился опрос, в котором украинцы выбирали судей Нацотбора на Евровидение-2023. По результатам голосования в тройку лидеров попали Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина. Злата Огневич стала одним из аутсадеров опроса, но не расстроилась, а поздравила своих коллег и трогательно поблагодарила украинцев за поддержку.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

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