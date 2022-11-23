Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт – відомий український гуморист, який переміг на шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною. І хоч пара не змогла побудувати стосунки, натомість знаменитість стала відомим блогером в Інстаграм. Там знаменитість ділиться кадрами з особистого життя та багатьом цікавим. А цього разу Еллерт показав, як тролив росіян у Нью-Йорку, США.

"Ріпост, лайк, коментар – це все можна)", - написав під відео Еллерт.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"А що не можна", "Цікаво, класно", "Саша, все ок! Успіхів", "Ура!!!! Класна передача кольору)))", "Вже подивилася три рази. тільки сниться!!!Боріться, навіть з Совком на Брайтоні", "Гоу, гоу. Раді поверненню на Ютюб".

Нагадаємо, Еллерт із "Холостячки" розповів, які подарунки приймає у свій день народження.

Також Politeka повідомляла, що переможець "Холостячки" Еллерт після втечі в США засвітив друге підборіддя.

А ще Politeka писала, що переможець "Холостячки" Еллерт показав зазомбованих російською пропагандою мешканців Нью-Йорка



