Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - известный украинский юморист, который победил на шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. И хоть пара не смогла построить отношения, зато знаменитость стал известным блогером в Инстаграм. Там знаменитость делится кадрами из личной жизни и многим интересным. А в этот раз Эллерт показал, как троллил россиян в Нью-Йорке, США.
"Репост, лайк, комментарий – это все можно)", - написал под видео Эллерт.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"А что нельзя", "Интересно, классно", "Саша, все ок! Успехов", "Ура!!!! Классная цветопередача)))", "Уже посмотрела три раза. Крутяк", "И вечный бой , покой нам только снится !!! Боритесь , даже с Совком на Брайтоне", "Гоу, гоу. Рады возвращению на Ютюб".
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Напомним, Эллерт из "Холостячки" рассказал, какие подарки принимает в свой день рождения
Также Politeka сообщала, что победитель "Холостячки" Эллерт после бегства в США засветил второй подбородок
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