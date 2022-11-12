Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - известный украинский юморист и сценарист "Квартал 95". А несколько лет назад Александр отправился на шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной в главной роли. Юмористу удалось покорить актрису и победить на проекте, после чего пара встречалась довольно продолжительное время. Но построить счастливые отношения Александру и Ксении не удалось, после чего они разбежались.

Но после 24 февраля пара снова оказалась вместе на Буковели. Но продлилось это недолго и Александр Эллерт внезапно переехал в США, из-за чего его раскритиковали украинцы, а Ксения после этого попросила не вспоминать свое имя рядом с его.

Не забывает Эллерт и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Эллерт сделал селфи, обратившись к фанатам.

"Я. Он. Мы требуем ваших реакций и сообщений. Каких либо", - написал Эллерт, показывая второй подбородок.

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