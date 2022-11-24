Зовсім недавно, артистка Світлана Тарабарова повідомила, що вагітна і чекає на третю дитину, тому турбот і щастя в їх сім'ї додасться.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Світлана Тарабарова – двічі мама, тож усі будні в її родині – це не лише робота над новими піснями, а ще й турбота про дітей. Зовсім нещодавно, артистка повідомила, що вагітна і чекає на третю дитину, тому турбот і щастя в їх сім'ї додасться.

Кілька годин тому Тарабарова опублікувала в мережі атмосферне фото, де показала, як прогулялася із сином вулицями, які присипало снігом.

Світлана Тарабарова одягла білу об'ємну куртку та такого ж кольору шапку. Яскравою деталлю її образу став шарфик насиченого зеленого кольору. Знаменитість пішла на прогулянку разом із синочком Іваном, якого одягла тепліше, щоб хлопчик не замерз.

Якоїсь миті співачка запропонувала хлопчику зробити знімок на згадку. Іван дав свою згоду, міцно обійняв маму і посміхнувся, дивлячись на об'єктив камери.

"Щастя у простих речах", - підписала знімок Світлана Тарабарова.

Фанати залишилися в захваті від такого фото, вони поспішили засипати маму з сином компліментами: "Прекрасна мама Світлана. Красиві малюки. Щастя вам", "Як гарно удачі вам у житті", "Красапети, супер", "Щастя бачити тебе такою яскравою та красивою".

Нагадаємо, Тарабарова чесно розповіла про труднощі та заявила, чому їхня родина втратить будинок.

Як повідомляла Politeka, Тарабарова відмовилася критикувати подругу Тодоренко через її мовчання.

Також Politeka писала, що Тарабарова у сльозах розповіла, чому змушена продати свій будинок.



