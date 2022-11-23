Як повідомляє Politeka.net, телеведучий Григорій Решетник не такий активний у соцмережах, як його дружина Христина. Втім, він ділитися не лише кадрами під час зйомок "Холостяка", а й постить кадри зі своїми трьома синами та дружиною. Кілька годин тому він вирішив відповісти на запитання користувачів мережі та поділитися особистим у своїх Instagram-Stories.

Зокрема, Григорій Решетник зізнався, що мріяв стати телеведучим ще з сьомого класу, тому багато над собою працював та ходив на курси, щоб здобути нові знання. Коли перед ним з'явився вибір, куди ж чинити, Григорій не вагався і вибрав "Інститут кіно та телебачення". Його він закінчив із червоним дипломом. Більше того, виявилося, що тепер Решетник не лише один із найвідоміших телеведучих, він ще й викладає в університеті, де сам навчався.

"Хочу зараз відкинути скромність і заявити, що я всього домігся чесно та сумлінною працею", - додав Григорій Решетник.

Крім того, Григорій Решетник зізнався, що йому довелося вивчити українську мову, коли він лише переїхав до Києва. Виявилося, знаменитість виріс у російськомовній родині і навіть школу закінчував російськомовну.

"20 років тому, коли я переїхав до Києва, я поставив собі завдання - вивчити українську мову. Це не складно, адже українська мова не даремно вважається однією з наймилозвучніших", - зазначив він.

Нагадаємо, що дружина Решетника похизувалась зимовим образом на всі випадки життя.

Як повідомляла Politeka, Решетник із "Холостяка" підкорив українок домашніми кадрами із синами.

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