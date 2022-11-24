Модель Емілі Ратаковські у маленькому купальнику показала, чому нею продовжують захоплюватися.

Популярна модель, чиє ім'я вже відоме на весь світ, Емілі Ратаковські щодня показує сміливі образи. У маленьких купальниках, відкритих сукнях та крихітних костюмах дівчина легко демонструє фігуру.

Відкриті та досить екзотичні фотосесії навіть стали нібито причиною її розлучення із чоловіком. Вона дізналася, що чоловік почав їй активно змінювати та засуджував через її любов до демонстрації тіла без одягу.

Емілі не стала коментувати такі заяви і розлучилася з чоловіком, залишившись разом із сином.

У мережі продовжують позитивно реагувати на її модні образи, відзначаючи дивовижну стрункість: "Дівчаткам на замітку" - пише один із шанувальників.

Також Емілі вдалося з'явитися відразу в кількох вбраннях і з досить яскравим макіяжем, тому багато хто звернув увагу саме на це.

Перший випуск мого подкасту High Low з Emrata вже тут! - Написала Емілі і поділилася радісною новиною з перетворенням.

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