У середу, 23 листопада, росія здійснила новий масований обстріл України. Але ніщо не змогло затьмарити цей день для артистки Надії Дорофеєвої.

Як повідомляє Politeka.net, Надя Дорофєєва намагається бути максимально чесною та щирою з шанувальниками, за що ті її дуже люблять. Для багатьох із них співачка є кумиром та прикладом для наслідування. Надя відкрито розповідає про свої комплекси, сором'язливість, роботу над собою та подолання. На цей раз артистка поділилася особливою для неї датою.

У середу, 23 листопада, росія здійснила новий масований обстріл України. Але ніщо не спромоглося затьмарити цей день для артистки. Зокрема Надя Дорофєєва зазначила, що сьогодні неймовірний для неї день. Рівно 2 роки тому співачка з'явила фанатську групу DODOFAMILY.

"За ці роки ми знайшли всі сенси нашої family. Ми зустрічалися один з одним на концертах, робили фото разом, підтримували один одного та допомагали. На жаль ця страшна війна змінила всі наші плани на зустрічі та концерти, але нас це не зламало – тримаємось разом досі. Знаємо, що зовсім скоро, ми знову зустрінемося та заспіваємо нові пісні разом в унісон! Дякую всім хто з нами, наша DODOFAMILY", - зазначила Надя Дорофєєва.

У коментарях співачці писали, що дуже люблять її пісні та творчість: "Тільки ти назавжди", "Дякую за твою творчість, це сильно", "Стільки всього було і все це за два роки ааа. не віриться", "Ви найкраща, і ваша пісня теж", "Скоро ми всі зустрінемось і обіймемося".

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