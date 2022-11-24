Как сообщает Politeka.net, Надя Дорофеева старается быть максимально честной и искренней с поклонниками, за что те ее очень любят. Для многих из них певица является кумиром и примером для подражания. Надя открыто рассказывает о своих комплексах, стеснительность, работе над собой и преодолении. В этот раз артистка поделилась особой для нее датой.

В среду, 23 ноября, россия осуществила новый массированный обстрел Украины. Но ничто не смогло омрачить этот день для артистки. В частности, Надя Дорофеева отметила, что сегодня невероятный для нее день. Ровно 2 года назад у певицы появилась фанатская група DODOFAMILY.

"За эти годы мы нашли все сенсы нашей family. Мы встречались друг с другом на концертах, делали фото вместе, поддерживали друг друга и помогали. К сожалению эта страшная война изменила все наши планы на встречи и концерты, но нас это не сломало - держимся вместе до сих пор. Знаем, что совсем скоро, мы снова встретимся и споем новые песни вместе в унисон! Спасибо всем кто с нами, наша DODOFAMILY", - отметила Надя Дорофеева.

В комментариях певице писали, что очень любят ее песни и творчество: "Только ты навсегда", "Спасибо за твое творчество, это сильно", "Столько всего было и все это за два годаааа. не верится", "Вы лучшая, и ваша песня тоже", "Скоро мы все встретимся и обнимемся".

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