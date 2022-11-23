Як повідомила Катерина Осадча, з Пантелєєвим вони обговорили шляхи співпраці, які згодом запроваджуватимуться.

Як повідомляє Politeka.net, популярна телеведуча Катерина Осадча поділилася, що сьогодні бачилася з начальником Головного слідчого управління Нацполіції Сергієм Пантелєєвим. З ним вона зустрілася з особливого випадку. Деталі про це знаменитість розповіла на своїй сторінці в Інстаграм.

Як повідомила Катерина Осадча, з Пантелєєвим вони обговорили шляхи співробітництва, які згодом будуть впроваджуватися.

"Нас хочуть зламати, змусити зневіритись, опустити руки... Щоб ми не працювали, залишили справи і втратили віру. Ще не зрозуміло, що не вийде? Сьогодні у нас була плідна зустріч з @mvs_ua. Дякую Сергію Пантелєєву за чітку співпрацю, швидку реагування, нові підходи до пошуку. Сьогодні розробили ще кілька шляхів більш щільної взаємодії, впроваджуватимемо", - написала Осадча.

Також ведуча розповіла, що її нагородили відзнакою від Національної поліції України.

"А наприкінці зустрічі несподівано отримала відмінність від Національної поліції. Мені дуже приємно. Це відмінність всього нашого пошуку, волонтерів "Пошуку пропавших", телевізійного пошуку "Знайти своїх" з 1+1 та "Сніданку з 1+1". Ми не здамося , ми працюватимемо, відновлюватимемо, шукатимемо. Нас не зупинити", — додала Катерина Осадча.

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