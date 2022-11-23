Как сообщила Екатерина Осадчая, с Пантелеевым они обсудили пути сотрудничества, которые впоследствии будут внедряться.

Как сообщает Politeka.net, популярная телеведущая Екатерина Осадчая поделилась, что сегодня виделась с начальником Главного следственного управления Нацполиции Сергеем Пантелеевым. С ним она встретилась по особенному случаю. Детали об этом знаменитость рассказала на своей странице в Инстаграм.

Как сообщила Екатерина Осадчая, с Пантелеевым они обсудили пути сотрудничества, которые впоследствии будут внедряться.

"Нас хотят сломать, заставить отчаяться, опустить руки... Чтобы мы не работали, оставили дела и потеряли веру. Еще не понятно, что не получится? Сегодня у нас была плодотворная встреча с @mvs_ua. Спасибо Сергею Пантелееву за четкое сотрудничество, быстрое реагирование, новые подходы к поиску. Сегодня разработали еще несколько путей более плотного взаимодействия, будем внедрять", — написала Осадчая.

Также ведущая рассказала, что ее наградили отличием от Национальной полиции Украины.

"А в конце встречи неожиданно получила отличие от Национальной полиции. Мне очень приятно. Это отличие всего нашего поиска, волонтеров "Пошуку зниклих", телевизионного поиска "Знайти своїх" з 1+1 и "Сніданку з 1+1". Мы не сдадимся, мы будем работать, восстанавливать, искать. Нас не остановить", — добавила Екатерина Осадчая.

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