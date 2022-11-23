Як повідомляє Politeka.net, 23 листопада росія вкотре випустила по Україні десятки ракет, націлених на об'єкти критичної інфраструктури та цивільні будинки. Щонайменше 6 жертв, 36 постраждалих. Дружина телеведучого Григорія Решетника звернулася до українців у Instagram-Stories після того, як сім'я вийшла зі схованки.



Так, Христина Решетник зазначила, що ракетними ударами – росія лише підтвердила, що є терористичною країною. При цьому дружина телеведучого поділилася, що відчула після того, як почалися обстріли. Власні почуття здивували навіть її саму.

"Знесилюють усі ці обстріли, цього вони і домагаються! Але треба триматися нам усім! А ще скажу таке – бачу ракету, чую вибухи, але на душі спокійно. Не знаю, чи я втомилася боятися, чи пофігізм уже такий виробився психологічно рівні. Словом, друзі мої, тримаємось", - звернулася Христина Решетник до українців.

Варто зазначити, що українська ППО 23 листопада зуміла збити усі безпілотники та 51 ворожу ракету. Втім, були потрапляння до житлового будинку та критичну інфраструктуру, через що українцям вкотре довелося сидіти без світла. Більше того, від ворожого обстрілу було знеструмлено сусідню Молдову.



Нагадаємо, що дружина Решетника похизувалась зимовим образом на всі випадки життя.

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