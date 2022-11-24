В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар заявил украинцам о своей новой цели.

"Я не выбирал на какой земле родиться, но я выбираю нести ответственность за эту землю. Сегодня мой День рождения и сегодня я ставлю себе новую цель – популяризировать пшеницу. Как продукт, который украинцы будут готовить. Не мука. Само зерно. Вместо риса, который мы закупаем и завозим из Азии. Это важно с экономической точки зрения. Это важно с точки зрения культуры. Ибо пшеница - один из наших ключевых продуктов. Тот, по которому знают Украину. Тот, который ели наши предки. Я докажу вам, что этот продукт достоин и вкусен", - пишет Клопотенко.

Евгений уже создал рецепты с пшеницей и ввел ее в меню своих заведений, чтобы на своем примере показать, что этот продукт можно готовить на разных уровнях – от высокой кухни до домашней и стрит-фуда.

"Вы даже не представляете пока, как одно простое действие - приготовить пшеницу - может повлиять на будущее Украины. Просто поверьте мне. Пшеница - это наша сила. Это тот самый продукт, за которым будут ехать в Украину. А еще пшеница - это наш символ. Потому что ее не ломает ветер, а значит, не сломает и нас. Потому что мы родились на украинской земле", - подчеркнул звезда "Мастер Шеф".

Напомним, ранее Клопотенко рассказал, что изменилось после того, как он перешел на украинский язык.

Также сообщалось, что Клопотенко признался в своем страхе детства.

Кроме того, Politeka.net писала, что Клопотенко озадачил украинцев новым рецептом.