Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила потужний пост, у якому поділилася думками про війну.

"Сьогодні рівно 9 місяців повномаштабного вторгнення і того, як ворог підступно руйнує наші міста, вбиває людей, робить усе, щоб злякати та примусити підкоритися. Але Україна в черговий раз демонструє свою силу і витримку. Україна мужньо бореться за свою свободу, за майбутнє наших дітей й доводимо всьому світу, що ми незламні", — пише Каменських.

Настя наголосила, що Україна не боїться жити без світла, води і тепла, але ми ніколи не дозволимо підкорити нашу волю. Співачка опублікувала відео, в якому лікарі-герої, навіть коли в київському Інституті серця зникло світло, продовжили робити операції навіть у таких умовах.

"Бо українці - це про свободу, любов до людей та правду. Саме тому навіть в темряві ми боротимемося за кожне людське життя, як це зараз продовжують робити наші лікарі. В темряві і після обстрілів ми ще більше донатимо та ще більше об’єднуємось. Адже світло всередині кожного українця, тому ми обов‘язково вистоїмо. Слава Україні. Слава нашим захисникам та людям!", — додала артистка.

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Також Politeka писала, що Каменських показала незламних українців, відео зачіпають за душу.

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