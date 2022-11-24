Тільки зараз Анна Богдан зізналася, чи спілкується з екс-коханим та які у них стосунки.

Як повідомляє Politeka.net, модель, блогерка та переможниця 11 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Ганна Богдан на початку літа шокувала шанувальників - вона пішла від Михайла Заливака. Тільки зараз дівчина зізналася, чи спілкується з екс-коханим і які у них стосунки. Зізнання з'явилося на її сторінці в Instagram-Stories.

Так, у Instagram-Stories Анна Богдан відповідала на запитання підписників. Багатьох цікавило, чи спілкується вона з Михайлом, тож дівчина вирішила не залишати ці питання без відповіді.

Відповідь блогерки була категоричною: вона обрубала всі зв'язки із Заливаком, як робила раніше з іншими своїми партнерами після розриву.

"Ні, я не спілкуюся. Ніколи не спілкуюся зі своїми колишніми", – лаконічно відповіла Богдан.

Деякий час Анна Богдан перебувала у Великій Британії, але потім повернулася в Україну. Не дивно, що багато хто питав, чи не збирається дівчина знову туди виїхати через проблеми зі світлом, які відбуваються після ракетних обстрілів з боку росії.

"Це моє осмислене рішення залишатися в Україні, хоча все це зі світлом мене дуже бісить. Але я дуже люблю Україну - тут мій дім і тут мені краще", - пояснила свою позицію Анна Богдан.

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