Как сообщает Politeka.net, модель, блогерка и победительница 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан в начале лета шокировала поклонников - она ушла от Михаила Заливако. Только сейчас девушка призналась, общается ли с экс-любимым и какие у них отношения. Признание появилось на ее странице в Instagram-Stories.
Так, в Instagram-Stories Анна Богдан отвечала на вопросы подписчиков. Многих интересовало, общается ли она с Михаилом, поэтому девушка решила не оставлять эти вопросы без ответа.
Ответ блогерки был категоричным: она обрубили все связи с Заливако, как делала прежде с другими своими партнерами после разрыва.
"Нет, я не общаюсь. Никогда не общаюсь со своими бывшими", – лаконично ответила Богдан.
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Некоторое время Анна Богдан находилась в Великобритании, но потм вернулась в Украину. Неудевительно, что многие спрашивали, не собирается ли девушка снова туда уехать из-за проблем со светом, которые происходят после ракетных обстрелов со стороны россии.
"Это мое осмысленное решение оставаться в Украине, хотя все это со светом меня очень сильно бесит. Но я очень люблю Украину - тут мой дом и здесь мне лучше", - пояснила свою позицию Анна Богдан.
Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.
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