Только сейчас Анна Богдан призналась, общается ли с экс-любимым и какие у них отношения.

Как сообщает Politeka.net, модель, блогерка и победительница 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан в начале лета шокировала поклонников - она ушла от Михаила Заливако. Только сейчас девушка призналась, общается ли с экс-любимым и какие у них отношения. Признание появилось на ее странице в Instagram-Stories.

Так, в Instagram-Stories Анна Богдан отвечала на вопросы подписчиков. Многих интересовало, общается ли она с Михаилом, поэтому девушка решила не оставлять эти вопросы без ответа.

Ответ блогерки был категоричным: она обрубили все связи с Заливако, как делала прежде с другими своими партнерами после разрыва.

"Нет, я не общаюсь. Никогда не общаюсь со своими бывшими", – лаконично ответила Богдан.

Некоторое время Анна Богдан находилась в Великобритании, но потм вернулась в Украину. Неудевительно, что многие спрашивали, не собирается ли девушка снова туда уехать из-за проблем со светом, которые происходят после ракетных обстрелов со стороны россии.

"Это мое осмысленное решение оставаться в Украине, хотя все это со светом меня очень сильно бесит. Но я очень люблю Украину - тут мой дом и здесь мне лучше", - пояснила свою позицию Анна Богдан.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

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