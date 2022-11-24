Як повідомляє Politeka.net, співачки Jerry Heil та Alyona Alyona під час війни продовжують радувати шанувальників загальними треками. Нещодавно вони записали пісню з польським репером Trill Pem. Реперша Alyona Alyona поділилася в Інстаграм невеликим роликом із кліпу на пісню " Posmakuj".

Jerry Heil та Alyona Alyona продовжують працювати, розвивати українську культуру. Вони популяризують нашу музику у Європі, залучають іноземних виконавців. Композицію "Posmakuj" виконавці заспівали польською та українською мовами.

"Після війни у ​​нас теж буде незрозуміло на душі. Так, ми виграємо. Але буде порожньо і ніби тільки самі мазки перед очима - ніякої чіткості. Але мине час, і наші діти вже побачать цю картину здалеку. І на ній буде видно, заради чого стояли їхні батьки: заради збереження стародавньої культури та мови, заради процвітання України на тисячоліття вперед", – зауважила реперка Alyona Alyona .

Вона також запитала своїх підписників, хто для них найбільша підтримка і опора.

У коментарях користувачі мережі поспішили відповісти і також не забули про компліменти: "Дівчатка, ви такі мегакруті. Кожна композиція в самому серці", "Ця пісня приголомшлива", "Дуже крутий трек. Додала собі в плейлист української музики і літає на повторі".

Нагадаємо, що Jerry Heil зустрілася з Alyona Alyona та KOLA, артистки разом заспівали.

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona чесно зізналася, від чого вона страждає.

Також Politeka писала, що Alyona Alyona переписала свій хіт після обстрілу, закликавши викинути росію з життя.