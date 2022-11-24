Как сообщает Politeka.net, певицы Jerry Heil и Alyona Alyona во время войны продолжают радовать поклонников общими треками. Недавно они записали песню с польским рэпером Trill Pem. Рэперша Alyona Alyona поделилась в Инстаграм небольшим роликом с клипа на песню "Posmakuj".
Jerry Heil и Alyona Alyona продолжают работать, развивать украинскую культуру. Они популяризируют нашу музыку в Европе, привлекают иностранных исполнителей. Композицию "Posmakuj" исполнители спели на польском и украинском языках.
"После войны у нас тоже будет непонятно на душе. Да, мы выигрываем. Но будет пусто и будто только сами мазки перед глазами – никакой четкости. Но пройдет время, и наши дети уже увидят эту картину издалека. И на ней будет видно, ради чего стояли их родители: ради сохранения древней культуры и языка, ради процветания Украины на тысячелетие вперед", – отметила реперка Alyona Alyona.
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Она также спросила у своих подписчиков, кто для них самая большая поддержка и опора.
В комментариях пользователи сети поспешили ответить и также не забыли об комплиментах: "Девочки, вы такие мегакрутые. Каждая композиция в самом сердце", "Эта песня потрясающая", "Очень крутой трек. Добавила себе в плейлист украинской музыки и летает на повторе".
Напомним, что Jerry Heil встретилась с Alyona Alyona и KOLA, артистки вместе спели.
Как сообщала Politeka, Alyona Alyona честно призналась, от чего она страдает.
Также Politeka писала, что Alyona Alyona переписала свой хит после обстрела, призвав выкинуть россию из жизни.