Зірка шоу "Мастер Шеф", кулінарний експерт Євген Клопотенко розповів, що можна приготувати, навіть коли відключили світло.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар дав українцям кілька корисних порад на такий випадок.

"Це зірковий час вівсянки, бо якщо пластівці екстра (№2 готується 5-10 хвилин, №3 - 2 хвилини), то їх можна просто запарити. От взяли і залили гарячою водою. А потім додаєте найкращу комбінацію смаків: вершкове масло + солоні огірки (звучить так просто, що смішно, але повірте мені, це вау, бо кисле ідеально балансує жирне)", — пише Клопотенко.

Євген також пояснив, де без світла дістати гарячу воду.

"На рахунок гарячої води, то тут термоси, у які заздалегідь залили води, просто рятують. Єдине, зараз відключення може бути трохи непередбачуваним. Тому лайфхак №2 - якщо є можливість, то заведіть собі термопот. Це така штука, яку ви доєднуєте до електромережі, вона нагріває воду один раз, а потім просто підтримує високу температуру. Тобто у вас весь час є гаряча вода. Енергії споживає менше за чайник. Вимикають світло - термапот теж вимикається, звісно, але ще декілька годин буде берегти вам гарячу воду", — радить зірка "Мастер Шеф".

23 листопада Євген Клопотенко відсвяткував свій день народження, йому виповнилося 36 років. У цей день шеф-кухар заявив українцям про свою нову мету - популяризувати пшеницю.

Нагадаємо, раніше Клопотенко розповів, що змінилось після того, як він перейшов на українську мову.

Також повідомлялось, що Клопотенко зіазнався у своєму страху дитинства.

Крім того, Politeka.net писала, що Клопотенко спантеличив українців новим рецептом.