Звезда шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, что можно приготовить даже когда отключили свет.

В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар дал украинцам несколько полезных советов на такой случай.

"Это звездное время овсянки, потому что если хлопья экстра (№2 готовится 5-10 минут, №3 - 2 минуты), то их можно просто запарить. Вот взяли и залили горячей водой. А потом добавляете наилучшую комбинацию вкусов: сливочное масло + соленые огурцы (звучит так просто, что смешно, но поверьте мне, это вау, потому что кислое идеально балансирует жирное)", — пишет Клопотенко.

Евгений также объяснил, где без света достать горячую воду.

"На счет горячей воды, то здесь термосы, в которые заранее залили воды, просто спасают. Единственное, сейчас отключение может быть немного непредсказуемым. Поэтому лайфхак №2 – если есть возможность, то заведите себе термопот. Это такая штука, которую вы присоединяете к электросети, она нагревает воду один раз, а затем просто поддерживает высокую температуру. То есть у вас все время есть горячая вода. Энергии потребляет меньше чайника. Выключают свет - термапот тоже выключается, конечно, но еще несколько часов будет беречь вам горячую воду", - советует звезда "Мастер Шеф".

23 ноября Евгений Клопотенко отметил свой день рождения, ему исполнилось 36 лет. В этот день шеф-повар заявил украинцам о своей новой цели – популяризировать пшеницу.

Напомним, ранее Клопотенко рассказал, что изменилось после того, как он перешел на украинский язык.

Также сообщалось, что Клопотенко признался в своем страхе детства.

Кроме того, Politeka.net писала, что Клопотенко озадачил украинцев новым рецептом.