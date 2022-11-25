Лілія Ребрик сподівалася, що російські актори, з якими вона працювала на одному знімальному майданчику, підтримають її, але вони вирішили насолити актрисі.

Ведуча та актриса Лілія Ребрик зізналася, що з початку повномасштабної війни чекала на слова підтримки від акторів з росії. Про це вона повідомила у підкасті Олега Френді. Вона сподівалася, що російські актори, з якими вона працювала на одному знімальному майданчику, підтримають її, і розповідатимуть правду своєї мільйонної аудиторії, проте ніхто слова підтримки так і не написав.

"Взагалі жоден не написав. Я з багатьма знайома, і це було перше таке моє розчарування на початку повномасштабної війни. Мені тоді ще здавалося, але нам усім здавалося, що ми можемо достукатися. У них так само мільйонна аудиторія, і так само вони можуть потягнути за собою людей. Це те, в чому ми всі глибоко помилялися. Навіть не хочеться згадувати, вони взагалі не варті нашої уваги", - розповіла Лілія Ребрик.

Ребрик також розповіла, що її колишні колеги із рф намагалися їй насолити. Вони скаржилися на її соцмережі, щоби Лілію заблокували.

"Мене банили актори російські. Я казала: "У сенсі? Ти можеш так? Ти ж півроку тому тут жив і розповідав, який гарний український край, які у нас смачні страви, яка мова, які дівчата красиві". Це таке перше та найболючіше розчарування було на початку повномасштабної війни. Зараз ти думаєш, на що ми сподівалися , чому ми витрачали свої нерви на ідіотів", - зазначила Лілія Ребрик.

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