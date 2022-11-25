Лилия Ребрик надеялась, что российские актеры, с которыми она работала на одной съемочной площадке подержат ее, но они решили насолить актрисе.

Ведущая и актриса Лилия Ребрик призналась, что с начала полномасштабной войны ждала слова поддержки от актеров из россии. Об этом она сообщила в подкасте Олега Френди. Она надеялась, что российские актеры, с которыми она работала на одной съемочной площадке подержат ее, и будут рассказывать правду своей миллионной аудитории, но, никто слова поддержки так и не написал.

"Вообще ни один не написал. Я со многими знакома, и это было первое такое мое разочарование в начале полномасштабной войны. Мне тогда еще казалось, но нам всем казалось, что мы можем достучаться. У них так же миллионная аудитория, и так же они могут потянуть за собой людей. Это то, в чем мы все глубоко ошибались. Даже не хочется вспоминать, они не стоят вообще нашего внимания", — рассказала Лилия Ребрик.

Ребрик также рассказала, что ее бывшие коллеги из рф пытались ей насолить. Они жаловались на ее соцсети, чтобы Лилию заблокировали.

"Меня банили актеры российские. Я говорила: "В смысле? Как ты можешь так? Ты же пол года назад здесь жил и рассказывал, какой хороший украинский край, какие у нас вкусные блюда, какой язык, какие девушки красивые". Это такое первое и самое болезненное разочарование было в начале полномасштабной войны. Сейчас ты думаешь, на что мы надеялись, почему мы тратили свои нервы на идиотов", - отметила Лилия Ребрик.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.