Актриса вирішила не їхати за кордон, бо не бачить у цьому сенсу. Більше того, Лілія Ребрик вважає, що в Україні вона буде кориснішою для своєї країни.

Популярна українська актриса та телеведуча Лілія Ребрик у відвертому інтерв'ю для подкасту "Олега френди" розповіла про своє ставлення до виїзду за кордон під час війни та зізналася, які зміни відбулися у їхніх стосунках із чоловіком, танцюристом Андрієм Диким.

Як розповіла Лілія, вона вирішила не їхати за кордон, бо не бачить у цьому сенсу. Більше того, Лілія Ребрик вважає, що в Україні вона буде кориснішою для своєї країни.

"Немає правильних та неправильних рішень. Потрібно діяти так, як відчуваєш. Я відчула енергію сили, що можу бути корисною тут. Мені є чим займатися в Україні. Плюс, ми з чоловіком настільки нероздільні, що для нас це було б неможливим випробуванням. Я не уявляю свого життя окремо. Влітку ми жили на два міста - залишили дітей у Чернівцях, а самі поїхали до Києва працювати. Це було шаленим випробуванням, тому що ми не бачили дітей щодня", - поділилася Лілія.

Також знаменитість розповіла, що їхня родина має дуже теплі стосунки, і вони не можуть один без одного. Ведуча Лілія Ребрик поділилася, що на початку війни їхня родина стала ще міцнішою. Тим часом із чоловіком зірка більш зблизилася.

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