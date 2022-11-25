Актриса решила не ехать за границу, потому что не видит в этом смысла. Более того, Лилия Ребрик считает, что в Украине она будет более полезна для своей страны.

Популярная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик в откровенном интервью для подкаста "Олега френды" рассказала о своем отношении к выезду за границу во время войны и призналась, какие изменения произошли в их отношениях с мужем, танцором Андреем Диким.

Как рассказала Лилия, она решила не ехать за границу, потому что не видит в этом смысла. Более того, Лилия Ребрик считает, что в Украине она будет более полезна для своей страны.

"Нет правильных и неправильных решений. Нужно действовать так, как чувствуешь. Я почувствовала энергию силы, что могу быть полезной здесь. Мне есть чем заниматься в Украине. Плюс, мы с мужем настолько нераздельны, что для нас это было бы невозможным испытанием. Я не представляю свою жизнь в отдельности. Летом мы жили на два города — оставили детей в Черновцах, а сами поехали в Киев работать. Это было безумным испытанием, потому что мы не видели детей каждый день", — поделилась Лилия.

Также знаменитость рассказала, что у их семьи очень теплые отношения, и они не могут друг без друга. Ведущая Лилия Ребрик поделилась, что в начале войны их семья стала еще крепче. Тем временем с мужем звезда более сблизилась.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.