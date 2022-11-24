Поточна Леся Нікітюк показала на своїй сторінці в Instagram-Stories, що продовжує робити попри незручності.

Як повідомляє Politeka.net, після чергових масованих ракетних обстрілів України 23 листопада, українці приходять до тями в незручних для себе умовах - доводиться викручуватися без світла. Ведуча Леся Нікітюк показала на своїй сторінці в Instagram-Stories, що продовжує робити попри незручності.



Так, ведуча Леся Нікітюк поділилася, що навіть без світла продовжує робити ремонт зі своїм вірним чотирилапим напарником – Рафіком.

Вона опублікувала кадри з недобудованого будинку з голими стінами та підлогою – у кутку лежали мішки з цементом, а на них зверху сидів улюбленець телеведучий. Він ніби сторожовий пес охороняв матеріали для ремонту та будівництва.

"Українці настільки круті, що вмиваються Моршенською, Боржомі та Аква Панною, а деякі настільки круті, що навіть ремонт роблять", - розповіла Леся Нікітюк.

Варто зазначити, що Леся Нікітюк народилася у Хмельницькому 1987 року. Її кар'єра на телебаченні розпочалася після того, як у 2011 році вона взяла участь у програмі "Розсміши коміка" на телеканалі "Інтер". Через рік Нікітюк стала ведучою програми про подорожі "Орел і решка", а з 2018 року Нікітюк працює на "Новому каналі", де веде шоу "Хто проти блондинок?", "Le Маршрутка", "Хто зверху?".

Нагадаємо, що Леся Нікітюк зізналася, чому ще не змогла вийти заміж.

Як повідомляла Politeka, мама Лесі Нікітюк відповіла хейтерам зіркової доньки.

Також Politeka писала, що Нікітюк заінтригувала романтичним виглядом на прогулянці, Ярославський підтримав.