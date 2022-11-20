Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка спочатку випустила першу пісню кілька років тому, але витрати на композицію виявилися набагато вищими за прибуток. А після початку повномасштабного вторгнення повернулася до своєї ідеї та випустила кілька пісень. Композиції стали настільки успішними, що увірвалися у тренди на Ютубі, тож Леся продовжує активно творити.
Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Леся опублікувала кадри, де її мама вирішила почитати коментарі у бік Нікітюк у Фейсбуці.
"Мама читає коментарі у фейсбуці. Боже, Боже, люди, люди", - написала Леся.
"Візьміть заміж, бо давно настав час, ось це і вся її проблема. Глазунова Світлана", - прочитала коментар мама і назвала ім'я хейтерки Лесі.
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"А ти вже вийшла?", - Запитала мама Лесі, звертаючись до незадоволеної фанатки.
Нагадаємо, Леся Нікітюк вразила стильним чином на нових кадрах.
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк у серцях вилаяла росіян через своїх маленьких племінників.
Також Politeka писала, що Леся Нікітюк показала, де творить свої шедеври.