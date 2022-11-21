Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Леся і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Нікітюк вирішила відповісти хейтерам на найпопулярніше їх питання.
"Здебільшого всі пишуть: "Чому її не беруть заміж?". Люди, розповідаю секрет, мене в п'ятому класі бабуся обміла віником. Ну... Що ти іржеш? тобі серйозно кажу, це основна причина", - сказала Нікітюк, згадуючи повір'я та жартуючи над цим.
До того Леся показала образ, де була в образі Лесі Українки.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
2-річний українець помер у центрі прийому українських біженців: деталі трагедії в Італії
Лідер "Воплі Відоплясова" Скрипка звернувся до українців із поганою новиною: "Ми вимушені..."
Мати загиблого Героя віддала отриману компенсацію за сина дітям-односельцям: "Унікальний вчинок"
Онуфрійчук із "Танців з зірками" з-за кордону несподівано звернулася до Сумської та Ребрик: "Мене, наприклад..."
"Так! я буду крізь сльози сміятися,
Серед біди співати пісні,
Без надії таки сподіватися,
Буду жити! Геть думи сумні!
З Днем української писемності та мови!
Ps Серіал, де я в образі Лесі Українки, так і не вийшов... але досвід і фото залишилися", - написала зірка.
Нагадаємо, Леся Нікітюк вразила стильним чином на нових кадрах.
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк у серцях вилала росіян через своїх маленьких племінників.
Також Politeka писала, що Леся Нікітюк показала, де творить свої шедеври.