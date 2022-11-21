Співачка-початківець і телеведуча Леся Нікітюк розповіла, чому ще не змогла вийти заміж.

Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Леся і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Нікітюк вирішила відповісти хейтерам на найпопулярніше їх питання.

"Здебільшого всі пишуть: "Чому її не беруть заміж?". Люди, розповідаю секрет, мене в п'ятому класі бабуся обміла віником. Ну... Що ти іржеш? тобі серйозно кажу, це основна причина", - сказала Нікітюк, згадуючи повір'я та жартуючи над цим.

До того Леся показала образ, де була в образі Лесі Українки.

"Так! я буду крізь сльози сміятися,

Серед біди співати пісні,

Без надії таки сподіватися,

Буду жити! Геть думи сумні!

З Днем української писемності та мови!

Ps Серіал, де я в образі Лесі Українки, так і не вийшов... але досвід і фото залишилися", - написала зірка.

Нагадаємо, Леся Нікітюк вразила стильним чином на нових кадрах.

А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк у серцях вилала росіян через своїх маленьких племінників.

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк показала, де творить свої шедеври.



