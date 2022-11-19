Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча, яка зараз очікувано не знімається в нових проектах, проте продовжує активно спілкуватися з фанатами, займатися допомогою з волонтерами для українців та багато іншого. Не забуває Леся також інтригувати рідкісними знімками.

На цей раз артистка поділилася атмосферними зимовими кадрами після того, як випав перший сніг.

«Запитаєте скільки випало снігу у Хмельницькому? Не знаю, так я в будинку сфоткалася 😁» - пожартувала Леся в звичній манері.

Володимир Ярославський із «Майстер Шеф» очікувано не пройшов повз і також відреагував на жарт Нікітюк, посміявшись.

У мережі підтримали образ Лесі:

«Вау, ви як завжди чарівна 😍; Що за хороший бомбер такий? 😍 звідки?; Найкрасивішої людини у світі не знайдеш ❤; Леся… така елегантна та проста, обіймаю тебе; Боже хіба можна бути такою гарною 😍; Лесю, у нас у будинку теж так снігу впало! 😂».

До цього Нікітюк написала посаду на честь дня народження:

"Кажуть, у День Народження можна загадати бажання і воно обов'язково справдиться.

Я веліла. Хочу, щоб Україна перемогла проклятого ворога і щоб усі, хто захищає рідну землю, повернулися додому живі та неушкоджені".

Нагадаємо, Нікітюк у серцях вилаяла росіян через своїх маленьких племінників.

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