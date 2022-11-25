Співачка Світлана Лобода опинилася у центрі уваги через рішення Литви заборонити її концерти.

Як пише Politeka.net , Світлана Лобода - відома співачка, яка народилася в Україні, довгий час жила в Росії і виступала там. За кілька місяців до вторгнення Росії на наші землі вона переїхала жити за кордон з дітьми.

Також Світлана підтримала українців і почала виступати з концертами на підтримку постраждалих. Проте, далеко не завжди вони проходять гладко. Артистка запланувала чотири благодійні концерти в Литві, але їй не дозволили їх провести, оскільки не впевнені в однозначності позиції щодо агресії РФ. Про це повідомила глава МЗС Пауліна Левіцькіте у коментарі інформаційному агентству BNS.

Стало відомо, що Литва внесе Світлану Лободу до списку осіб нон грата через гастролі на росії після окупації Криму. Міністр культури Симонас Кайріс висловився: оскільки Лобода є громадянкою України, на неї не поширюється автоматична заборона в'їзду як російським виконавцям.

«Після консультацій з українськими партнерами ми додаємо виконавця до списку персон нон грата, – заявили у МЗС Литви.

Тим часом артистка продовжує робити свою справу, а тепер вирішила випустити україномовну пісню. Зірка поділилася відповідним відео у своєму ТікТок.

"Вже на всіх цифрових майданчиках! Чекаю на ваші відео!", - написала Лобода.

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