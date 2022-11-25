Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - известная певица, которая родилась в Украине, долгое время жила в рф и выступала там. За несколько месяцев до вторжения рф на наши земли она переехала жить заграницу с детьми.
Также Светлана поддержала украинцев и начала выступать с концертами в поддержку постарадавших. Однако далеко не всегда они проходят гладко. Артистка запланировала четыре благотворительных концерта в Литве, но ей не разрешили их провести, поскольку не уверены в однозначности позиции по агрессии РФ. Об этом сообщила глава МИД Паулина Левицките в комментарии информационному агентству BNS.
Стало известно, что Литва внесет Светлану Лободу в список персон нон грата через гастроли на россии после оккупации Крыма. Министр культуры Симонас Кайрис высказался: поскольку Лобода является гражданкой Украины, на нее не распространяется автоматический запрет въезда как для российских исполнителей.
«После консультаций с украинскими партнерами мы добавляем исполнителя в список персон нон грата, – заявили в МИД Литвы.
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Тем временем, артистка продолжает делать свое дело, а теперь решила выпустить украиноязычную песню. Звезда поделилась соответствующим видео в своем ТикТок.
"Уже на всех цифровых площадках! Жду ваши видео!", - написала Лобода.
Напомним, Лобода в костюме с глубокими вырезами неожиданно появилась на конкурсе красоты
А еще Politeka сообщала, что Лобода представила песню на украинском языке и рассказала ее историю
Также Politeka писала, что Лобода в новом образе заинтриговала песней на украинском языке, видео