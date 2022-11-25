Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко – відома західна актриса, яка народилася в Україні. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, хоча сама розпочинала свій кар'єрний шлях із Москви. Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Куриленко показала яскраве вбрання із пристойним вирізом. Зірка позувала біля стіни, вражаючи своєю красою.

"Коли не можна фотографуватися з друзями під час вечері. Отже, ви йдете, ховаєтеся та фотографуєтеся поодинці", - написала Куриленко.

Фанати поставили понад 15 тисяч лайків та написали коментарі:

"Ржунімагу! Нам ніколи не дозволяють фотографувати в Лондоні. Наступного разу краще повечеряти в Парижі, ти виглядаєш приголомшливо", "відмінне соло-рішення", "у моєї дружини така ж проблема", "Здається, Ольга змінила колір волосся".

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