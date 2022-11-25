Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко - известная западная актриса, которая родилась в Украине. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, хотя сама начинала свой карьерный путь из Москвы. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Куриленко показала яркий наряд с приличным вырезом. Звезда позировала у стены, впечатляя своей красотой.

"Когда нельзя фотографироваться с друзьями во время ужина. Итак, вы идете, прячетесь и фотографируетесь в одиночку", - написала Куриленко.

Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ржунимагу! Нам никогда не разрешают фотографировать в Лондоне. В следующий раз лучше поужинать в Париже, ты выглядишь потрясающе", "отличное соло-решение", "у моей жены такая же проблема", "Кажется, Ольга сменила цвет волос".

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