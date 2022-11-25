Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко - известная западная актриса, которая родилась в Украине. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, хотя сама начинала свой карьерный путь из Москвы. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Куриленко показала яркий наряд с приличным вырезом. Звезда позировала у стены, впечатляя своей красотой.
"Когда нельзя фотографироваться с друзьями во время ужина. Итак, вы идете, прячетесь и фотографируетесь в одиночку", - написала Куриленко.
Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Повышенный ранг сложности: в россии небо почернело от сильнейшего пожара
"Использовали генератор": отключение света обернулось чередой несчастий
Огневич попала в забавную ситуацию на заправке: "Успела в течении 15 минут..."
"Это подстава": громкий скандал разразился после финала "Голоса країни-12"
"Ржунимагу! Нам никогда не разрешают фотографировать в Лондоне. В следующий раз лучше поужинать в Париже, ты выглядишь потрясающе", "отличное соло-решение", "у моей жены такая же проблема", "Кажется, Ольга сменила цвет волос".
Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко в прозрачном платье заворожила каждым изгибом
Также Politeka сообщала, что украинская девушка Бонда Куриленко в кожаном мини пленила изгибами
А еще Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко показала своего сожителя