Танцівниця Ілона Гвоздєва з "Танців зі зірками" показала ефектний образ у прозорій сукні.

Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця, яка перемогла на "Танцях зі зірками". Не забуває Гвоздєва і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділився кадрами, де похвалилася яскравим чином у прозорій сукні.

Коли ми дякуємо, любимо, обіймаємо, ділимося, то опиняємося в раю. Коли пліткуємо, злимося, ненавидимо, обманюємо — горимо в пекло. Завтра ми станемо ще кращими і навчимося не піддаватися загальному хаосу. Бережемо свої світи, частіше займатимемо близьких, допомагатимемо нужденним у допомозі і більше подорожуватимемо", - написала Ілона під кадрами.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Розкішна", "Яка грація та сукня", "Красуня", "Яка розкішна", "Шикарна".

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