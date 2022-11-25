Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця, яка перемогла на "Танцях зі зірками". Не забуває Гвоздєва і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділився кадрами, де похвалилася яскравим чином у прозорій сукні.
Коли ми дякуємо, любимо, обіймаємо, ділимося, то опиняємося в раю. Коли пліткуємо, злимося, ненавидимо, обманюємо — горимо в пекло. Завтра ми станемо ще кращими і навчимося не піддаватися загальному хаосу. Бережемо свої світи, частіше займатимемо близьких, допомагатимемо нужденним у допомозі і більше подорожуватимемо", - написала Ілона під кадрами.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Розкішна", "Яка грація та сукня", "Красуня", "Яка розкішна", "Шикарна".
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Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" растрогала кадрами с сыном
Також Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" захопила виглядом у розкішній сукні.
А ще Politeka писала, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" похвалилася своїм розкішним особняком