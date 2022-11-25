Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая победила на "Танцях з зірками". Не забывает Гвоздева и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз раз звезда поделился кадрами, где похвасталась ярким образом в прозрачном платье.

"Все начинается и кончается внутри нас. Когда мы благодарим, любим, обнимаем, делимся, то оказываемся в раю. Когда сплетничаем, злимся, ненавидим, обманываем — горим в ад. Завтра мы станем еще лучше и научимся не поддаваться всеобщему хаосу. Бережем свои миры, чаще будем занимать близких, помогать нуждающимся в помощи и больше путешествовать", - написала Илона под кадрами.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Роскошная", "Какая грация и платье", "Красотка", "Какая роскошная", "Шикарная".

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" растрогала кадрами с сыном

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