Дружина Володимира Остапчука Крістіна Гірник після новини про розлучення розповіла про новий етап життя, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український шоумен, який став зіркою шоу "Маска". У 2020 році Володимир розлучився з дружиною Оленою Войченко, покинувши її з двома дітьми, а після цього одружився з нотаріусом Христиною. Пара пробула разом майже 2 роки разом, а з літа пішли чутки, що між Володимиром та Христиною конфлікт. Слава Дьомін зазначив, що почалося все з поїздки шоумена до Канади до дітей. А нещодавно з'явилася новина про те, що пара розлучилася та вже отримала документи. І хоч офіційного підтвердження цієї інформації немає, Христину та Володимира давно не бачили разом, вони відписалися один від одного в Інстаграм, а нещодавно дружина Остапчука виїхала до Європи одна.

А цього разу Христина в Інстаграмі вирішила відповісти на запитання фанатки.

"Ви дуже змінилися, стала начебто безтурботна і не така серйозна. Такий етап життя?", - написав фанат.

"Не скажу, що це найбезтурботніший період мого життя. Я б так взагалі не сказала, цей період є дуже непростим у моєму житті. Але можливо я стала більш стриманою, менш емоційною, спокійнішою...", - сказала Крістіна.

Нагадаємо, дружина Остапчука розкрила, що тримає її за кордоном.

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