Як повідомляє Politeka.net , популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна чесно показала, які бувають незручності будинку, коли немає світла та води. Як відомо, нещодавно артистка повернулася додому в Україну і показує тепер свої будні після повернення.

"У жодному салоні не було ні води, ні світла. Голову я так і не помила. Залишила і зробила такий чубчик. Вирішила, що це типу тренду. Але все, що роблять зараз українці, - тренд!" – написала ведуча під кадрами без зайвих фільтрів та вдавання.

Також вона показала свою просту зачіску без звичайних укладок, якою, зі слів Марії, вона залишилася задоволеною.

Днями ведуча Маша Єфросиніна поїхала до дитячої операційної лікарні та була вражена історіями, які там почула від лікарів.

Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна разом із благодійними фондами закупили та доставили сучасний наркозно-дихальний апарат для операційної дитячої лікарні Св. Миколи Першого медоб'єднання Львова. Днями ведуча туди поїхала та була вражена історіями, які там почула від лікарів. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Інстаграм .

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбити до окупованого Донецька.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.

Також Politeka писала, що Єфросиніна вболтала сина сфотографуватися та показала, на кого він схожий.