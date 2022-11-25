Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина честно показала, какие бывают неловкости дома, когда нет света и воды. Как известно, не так давно артистка вернулась домой в Украину и показывает теперь свои будни после возвращения.
"Ни в одном салоне не было ни воды, ни света. Голову я так и не помыла. Оставила и сделала такой хохолочек. Решила, что это типа тренда. Но ведь все, что делают сейчас украинцы, - тренд!" – написала ведущая под кадрами без лишних фильтров и притворства.
Также она показала свою простую прическу без обычных укладок, которой, из слов Марии, она осталась вполне довольна.
На днях ведущая Маша Ефросинина поехала в детскую операционную больницу и была поражена историями, которые там услышала от врачей.
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Ведущая и блогер Маша Ефросинина вместе с благотворительными фондами закупили и доставили современный наркозно-дыхательный аппарат для операционной детской больницы Св. Николая Первого медобъединения Львова. На днях ведущая туда поехала и была поражена историями, которые там услышала от врачей. Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм.
Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.
Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.