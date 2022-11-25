Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський – відомий український шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф", як і Ольга Мартиновська, та Ектор Хіменес-Браво. У мережі довгий час ходять чутки, що у Володимира з Ольгою роман, але пара всіляко уникає цього питання. При цьому вони разом займаються благодійними вечерями для збирання грошей Україні та пишуть книги. Не забувають шеф-кухарі та підігрівати чутки про свій роман, всіляко натякаючи. А цього разу Ольга зробила новий натяк, зробивши репост сторіс Володимира в Інстаграм.

"Скоро житимемо як королі у Франції та Англії. Ви знаєте, що Єлизавета перша милася всього 3 рази за життя?", - написав Володимир.

"Я стану твоєю королевою, Вов", - написала у відповідь Ольга.

"Сиджу і не уявляю просто, як наші люди витримали і продовжують витримувати там, під окупацією. Місяцями без води та світла. Де вони беруть сили та віру?", - написала Мартиновська на новому сторісі.

"Ви справжні Герої. Я низько схиляюся перед вами, бо сама навряд чи витримала б. Незламні наші", - написала на другому сторіс Ольга.

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