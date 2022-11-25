Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья "Мастер Шеф", как и Ольга Мартыновская, и Эктор Хименес-Браво. В сети долгое время ходят слухи, что у Владимира с Ольгой роман, но пара всячески уходит от этого вопроса. При этом они вместе занимаются благотворительными ужинами для сбора денег Украине и пишут книги. Не забывают шеф-повара и подогревать слухи о своем романе, всячески намекая. А в этот раз Ольга сделала новый намек, сделав репост сторис Владимира в Инстаграм.

"Скоро будем жить как короли во Франции и Англии. Вы знаете, что Елизавета первая мылась всего 3 раза за жизнь?", - написал Владимир.

"Я стану твоей королевой, Вов", - написала в ответ Ольга.

"Сижу и не представляю просто, как наши люди выдержали и продолжают выдерживать там, под оккупацией. Месяцами без воды и света. Где они берут силы и веру?", - написала Мартыновская на новом сторис.

"Вы настоящие Герои. Я низко склоняюсь перед вами, ибо сама вряд-ли выдержала бы. Несокрушимые наши", - написала на втором сторис Ольга.

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