Співак Володимир Дантес відреагував на прохання дітей нового бойфренда Наді Дорофєєвої, котрі відпустили маму під його відповідальність.

Як пише Politeka.net , Володимир Дантес - відомий український співак, який був одружений з Надою Дорофєєвою. У пари були друзі родини – ресторатори Даша та Михайло Кацуріни. А нещодавно пари вирішили разом розлучитися. Після цього Мишко пішов до Нади, а Володимир почав стосунки із Дашею. Якщо дітей у Дантеса з Дорофєєвою був, то Кацуріних залишилися двоє.

І коли Даша знову зібралася їхати до Києва, вони висунули вимогу.

"Мам, ти завтра до Києва. Під відповідальність Володимира Дантеса відпускаю", - написала Даша у своєму сторіс.

Дантес вирішив зробити репост сторіс і відреагував на нього.

"Ахаха, я стежитиму", - написав Володимир.

До цього Дантес розповів про нове блокування.

"Вітаю.

Мій обліковий запис заблокований 2 дні тому. Останнє та єдине що було на старості - це як із волонтерами розвозив до Циркунів, так і до Тишки гуманітарку, генератори, ліхтарики", - написав Дантес.



Нагадаємо, Дурнєв і Дантес об'єдналися заради підтримки ЗСУ та заінтригували новим шоу .

А ще Politeka повідомляла, що Дантес вийшов на зв'язок і розповів, за що його заблокували в Instagram.

Також Politeka писала, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес жорстко пройшовся росіянами після ракетної атаки.



