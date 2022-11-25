Як пише Politeka.net , Володимир Дантес - відомий український співак, який був одружений з Надою Дорофєєвою. У пари були друзі родини – ресторатори Даша та Михайло Кацуріни. А нещодавно пари вирішили разом розлучитися. Після цього Мишко пішов до Нади, а Володимир почав стосунки із Дашею. Якщо дітей у Дантеса з Дорофєєвою був, то Кацуріних залишилися двоє.
І коли Даша знову зібралася їхати до Києва, вони висунули вимогу.
"Мам, ти завтра до Києва. Під відповідальність Володимира Дантеса відпускаю", - написала Даша у своєму сторіс.
Дантес вирішив зробити репост сторіс і відреагував на нього.
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"Ахаха, я стежитиму", - написав Володимир.
До цього Дантес розповів про нове блокування.
"Вітаю.
Мій обліковий запис заблокований 2 дні тому. Останнє та єдине що було на старості - це як із волонтерами розвозив до Циркунів, так і до Тишки гуманітарку, генератори, ліхтарики", - написав Дантес.
Нагадаємо, Дурнєв і Дантес об'єдналися заради підтримки ЗСУ та заінтригували новим шоу .
А ще Politeka повідомляла, що Дантес вийшов на зв'язок і розповів, за що його заблокували в Instagram.
Також Politeka писала, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес жорстко пройшовся росіянами після ракетної атаки.