Певец Владимир Дантес рассказал, что его аккаунт в Instagram был заблокирован, и он даже догадывается из-за чего.

Так, выйдя на связь, Дантес сообщил, что «последнее и единственное, что было в сторис» - это то, как он с волонтерами развозил в села Харьковской области гуманитарную помощь, генераторы и фонарики.

Скорее всего, предполагает Дантес, организации, владеющей соцсетью, не нравится, когда вместо гламура, «накачанных губ», Грэмми и других проявлений красивой жизни появляются уничтоженные деревни и города.

«В виртуальном, лживом мире, где нет места реальности, реальности в котором погибают люди, остаются без всего, страдают дети и уничтожается нация… никто не хочет это принять. Для этой соцсети это слишком. Лучше всего не замечать», - отметил Дантес, опубликовав фото с вокзала Днепра.

В свою очередь подписчики Дантеса согласились с его мнением, что многим в мире хочется не видеть ужаса, что происходит в Украине, и они выбирают розовые очки.

«Виртуальный и лживый мир – это наша реальность и пусть весь мир видит, как наши люди выживают в 21 веке!», «Разруха смерть vijna – это неприятно для глаза нежной продажной инсты», «100%», «Все правильно сказал, так и есть», - пишут в комментариях к сообщению Дантеса.

Напомним, украинцы встали в защиту Дантеса, расставшегося с Дорофеевой.

Также сообщалось, что Дантес вернулся в родной Харьков и не смог сдержать эмоции.

Кроме того, сообщалось, что Надя Дорофеева показала, как выглядела в 17, заставив ревновать нового бойфренда.