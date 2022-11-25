Певец Владимир Дантес отреагировал на просьбу детей нового бойфренда Нади Дорофеевой, которые отпустили маму под его ответственность.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был женат на Наде Дорофеевой. У пары были друзья семьи - рестораторы Даша и Миша Кацурины. А недавно пары решили вместе развестись. После этого Миша ушел к Наде, а Владимир начал отношения с Дашей. Если детей у Дантеса с Дорофеевой не было, то у Кацуриных остались двое.

И когда Даша снова собралась ехать в Киев, они выдвинули требование.

"Мам, ты завтра в Киев. Под ответственность Владимира Дантеса отпускаю", - написала Даша в своем сторис.

Дантес решил сделать репост сторис и отреагировал на него.

"Ахаха, я буду следить", - написал Владимир.

До этого Дантес рассказал о новой блокировке.

"Приветствую.

Мой аккаунт заблокирован 2 дня назад. Последнее и единственное что было в старости - это как с волонтерами развозил в Циркуны, так и в Тишки гуманитарку, генераторы, фонарики", - написал Дантес.

Напомним, Дурнев и Дантес объединились ради поддержки ВСУ и заинтриговали новым шоу

А еще Politeka сообщала, что Дантес вышел на связь и рассказал, за что был заблокирован в Instagram

Также Politeka писала, что экс-муж Дорофеевой Дантес жестко прошелся по россиянам после ракетной атаки



