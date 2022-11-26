Популярна американська співачка Брітні Спірс то пропадає із соціальних мереж, то з'являється і приголомшує добіркою досить сміливих кадрів. Також виконавиця робить акценти на своїй далеко не ідеальній фігурі, бентежить оточуючих.
«Це особлива пора року 🍂🍁🎄🌟! Є за що дякувати! Сподіваюся, ви всі отримали поштою мої листівки до Дня Подяки та Різдва. Я знаю, що більшість із них не отримували їх у минулому, але я сподіваюся, що тепер ви все отримуєте мої рукописні листи. Psss… Я чула, що нова справа – влаштовувати піжамні вечірки та танцювати на кухні. Мені не 41… мені 12» - пише Брітні.
У мережі відразу ж почали обговорювати:
«Це увійде в історію як одна із найсумніших історій у Голлівуді; Брітні Спірс ще жива? Щире питання... де вона? Її справді бачили? Це кричущий документальний страх Netflix майбутнього; Це має припинитися; Хтось веде її сторінку. Також багато старих кадрів. Я вже навіть не певен; Один і той самий Spinning Twist щодня, здається, що вона на торнадо».
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Більшості кадрів Брітні від кількох днів до кількох тижнів, що непокоїть фанатів. Вони все частіше звертають увагу на те, як вона виглядає і що каже. Однак танці Спірс, що бентежать, не залишаються без уваги.
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