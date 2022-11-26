Популярна американська співачка Брітні Спірс то пропадає із соціальних мереж, то з'являється і приголомшує добіркою досить сміливих кадрів. Також виконавиця робить акценти на своїй далеко не ідеальній фігурі, бентежить оточуючих.

«Це особлива пора року 🍂🍁🎄🌟! Є за що дякувати! Сподіваюся, ви всі отримали поштою мої листівки до Дня Подяки та Різдва. Я знаю, що більшість із них не отримували їх у минулому, але я сподіваюся, що тепер ви все отримуєте мої рукописні листи. Psss… Я чула, що нова справа – влаштовувати піжамні вечірки та танцювати на кухні. Мені не 41… мені 12» - пише Брітні.

У мережі відразу ж почали обговорювати:

«Це увійде в історію як одна із найсумніших історій у Голлівуді; Брітні Спірс ще жива? Щире питання... де вона? Її справді бачили? Це кричущий документальний страх Netflix майбутнього; Це має припинитися; Хтось веде її сторінку. Також багато старих кадрів. Я вже навіть не певен; Один і той самий Spinning Twist щодня, здається, що вона на торнадо».

Більшості кадрів Брітні від кількох днів до кількох тижнів, що непокоїть фанатів. Вони все частіше звертають увагу на те, як вона виглядає і що каже. Однак танці Спірс, що бентежать, не залишаються без уваги.

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